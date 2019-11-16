Medeniyetler Buluşması 81 ile yayılıyor..

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Kadınların istihdamına yönelik başlatılan “Muğla’dan Mardin’e, Mardin’den Trabzon’a Medeniyetler Buluşması Projesi” 81 ile yayılarak toplumsal bir kadın dayanışmasıhaline dönüşecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da takdir ettiği ve desteklediği projenin ülke geneline yayılarak uzun vadede sürdürebilir bir proje haline getirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Kandemir, Trabzon Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EMŞAD) adına Gülcan Kumaş ve Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği Başkanı Bahar Kastan “Muğla’dan Mardin’e, Mardin’den Trabzon’a Medeniyetler Buluşması Projesi”kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettiler.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Kadınların yaşamın her alanında sahada olmasının ve üretkenliğinin çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade eden Bakan Soylu Medeniyetler Buluşması Projesinin örnek birçalışma olduğunu ifade ederek, devamının gelmesi ve ülke geneline yayılması noktasında her türlü desteğin verileceğini söyledi.

ÇOK BÜYÜK GURUR DUYDUK

İçişleri Bakanı Soylu’nun kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu ve büyük gurur duyduklarını belirten Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği Başkanı Bahar Kastan “Sayın bakanımıza bütün kadınlarımız adına şükran ve teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

HEM KADIN İSTİHDAMI HEM KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Trabzon Kadın Eğitim ve İstihdamı Artırma Derneği tarafından yürütülen “Muğla’dan Mardin’e, Mardin’den Trabzon’a Medeniyetler Buluşması” projesinebirkaç ay önce Trabzon’da düzenlenen etkinlikle başlanmıştı.

Trabzon-Mardin ve Muğla illerinin Kaymakam ve Belediye Başkanlarının da destek verdiği proje ile birlikte, kadınların el sanatları ürünlerinin değerlendirilmesi, istihdam alanlarının yaratılması ve kültürel etkinlikle birlikte bölgeler arasında kardeşlik bağlarının güçlenerek gönül köprülerinin kurulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında şu ana kadar Trabzon Maçka ve Köprübaşı ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesinde ve Mardin merkez ve Yeşilli ilçesinde atölyeler kurularak kadınların el sanatları ürünleri üzerine çalışması devam ediyor.

Temmuz ayında da Muğla’nın Milas ilçesinde defile yapılarak ürünler sergilenecek.