Halkımız Savcı Sayan’a Güveniyor..

Ağrı Adayı Savcı Sayan seçim çalışmalarında bugün yine Yüzüncü Yıl Mahallesinde hemşerilerimiz ile buluştu, Sayan’ın bulunduğu toplantıya çok büyük bir kalabalığın katıldığı görüldü, Sayan’ın konuşması sık sık alkış sesleri ile kesildi, Sayan hemşerilerimize plan ve projelerini anlatırken, katılımcılarıda dinledi toplantıya olan büyük ilgi Ağrı’nın kararını verdiğini gösteriyor.

Ağrı’nın yüzünü güldüreceğiz hepimiz güzel günler göreceğiz inşallah diyen Sayan,

Mahalle sakinleri ile projelerini konuştu onların dertlerini dinledi, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmaya olan yoğun ilgi Sayan’ın doğru yolda ve gönüllerde olduğunu gösteriyor, halkımız Sayan’a güveniyor, ona destek olmaya başladı, bu da Ağrımızın geleceği için çok önemli, Ağrı elindeki fırsatı değerlendirmeye başladı.

Sayan ;Ağrı’yı hep birlikte yöneteceğiz sizlerin desteğine yardımınıza ihtiyacımız var, sizlere her zaman şeffaf olacağım, sizlere hak ettiğiniz hizmeti getirmek ve hizmetkarınız olmak için burdayım, Ağrı’nın çok büyük eksikleri var bunları hep beraber gidereceğiz inşallah, bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkarmayacağım, hepimizin yüzü gülecek inşallah dedi…