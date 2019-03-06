Çavuşoğlu: Savcı Sayan'ın tüm projelerinin arkasındayız

D ışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere, Ağrı'ya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti'nin yerel seçim için Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Akşam saatlerinde Ağrı’ya gelen Bakan Çavuşoğlu Ağrı Kongre ve Kültür merkezinde Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği ve İlk Oy Hareketi tarafından organize edilen Programda gençlerle bir araya geldi. Programın başında konuşma yapan Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Çavuşoğlu’na Ağrı’ya teşrif ettiği için memnun olduğunu ve Ağrı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tün Türkiye’ye selam ve sevgilerini gönderdi.

Düzenlenen 'Halkla Buluşma Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada önemli noktalara değindi. Ağrı’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğun dile getiren Çavuşoğlu, salonda bulunan vatandaşlara, ‘’Sizler Savcı Sayan’ı desteklerinizle Belediye Başkanı seçtikten sonra inşallah Ağrı’ya daha sık geleceğiz’’ Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmaları salonda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı üyelerinin Savcı Sayan’a ‘’TÜVGA seninle gurur duyuyor, TÜGVA burada başkanının yanında ‘’ tezahüratlarıyla sık sık bölündü. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu Savcı Sayan’a, ‘’ Savcı Baba gençler seni çok seviyor. Böyle yiğit bir insanı kim sevmez?Böyle Vatan sevdalısı yiğit insanı kim sevmez? Savcı Sayan, Türkiye’nin içinden geçtiği zor günlerde gezi olaylarında, 17-25 Aralık olaylarında hain darbe girişiminde en cesur duran insanlardan biridir.

Türkiye’nin zor günlerinde her zaman Vatan Millet için kendisini ortaya koyan bir arkadaşımızdır’’ ifadelerini kullandı. ‘’Cumhurbaşkanımızla beraber Savcı Sayan’ın tüm projelerinin arkasındayız’’ Savcı Sayan ile birlikte Ağrı’yı yeniden inşa edecek projeler ürettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Biz Cumhurbaşkanımızla beraber Savcı Sayan’ın tüm projelerinin arkasındayız. Savcı Sayan’ı çok seviyorum, Ankara’da herkes çok seviyor. Görüyorum, Ağrı’da da çok seviyor ve kendisinin açamayacağı kapı yoktur. Ulaşamayacağı bir makam yoktur. Üstesinden gelemeyeceği bir konu yoktur. Hepsini yapacak güçtedir bir o kadar da seviliyor. Beceriklidir, çalışkandır, sözünün eridir ve sizlere sunduğu projelerin hepsini gerçekleştirecektir. Bunlar çalışan başkan için hiç zor değildir. Yeter ki siz onu başkan olarak seçin gerisini ona bırakın’’ ‘’Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir’’ Yaptığı konuşma da Türkiye'de herkesin birinci sınıf vatandaş olduğuna vurgu yapanÇavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimiz, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Aleviler kim olursa olsun birinci sınıf insandır. Biz birlikte Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Çanakkale Destanı'nı birlikte yazdık. Bugün dünyanın her yerinde, özellikle bizim coğrafyamızda, ecdadımızın mirasları varsa oralara birlikte gidip, birlikte ihya ettik.

Anadolu topraklarını birlikte yurt edindik, birlikte kalkındırdık. Yine birlikte ihya edeceğiz. Yine Türkiye'yi ve Anadolu topraklarını hedeflediği noktaya birlikte ulaştıracağız. Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir. Irak'taki, İran'daki Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. Suriye'de yaşayan, YPG-PKK yüzünden o toprakları terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ama Suriye'de sorun YPG-PKK, İran'da PJAK'tır. Türkiye ve Irak'ta da problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir" şeklinde konuştu. ‘’Hizmette birleşmemiz lazım’’ Çavuşoğlukonuşmasındabelediye hizmetinin önemine değinerek , "Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden bir terör örgütü ve onun yandaşları DHKP-C'si, TİKKO'su aynı zihniyet bunlar. Orada yaşayan vatandaşları saat 6'da, 7'de evlerine mahkûm ediyorlardı. Şimdi ise gece 1,5'a kadar dışarıda. Orada çocuklar bile 'vali baba' diyor. Bunların hepsi bizim vatandaşımız, kardeşimiz. Biz bunları ayrı düşünebilir miyiz, ayırım yapabilir miyiz? Hepimiz kardeşiz. O zaman hizmet etmemiz lazım. Hizmette birleşmemiz lazım. İşte 31 Mart'ta Ağrı, Savcı Sayan ile yeniden hizmetle buluşacak" dedi. ‘’CHP yönetiminin bulunduğu belediyeleri görünce memleketin bir evladı olarak utandım’’ Konuşmasının devamında Ağrı'ya Hatay'dan geldiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, CHP'nin yönetimde olduğu belediyeleri eleştirdi. Çavuşoğlu, "CHP yönetiminin bulunduğu belediyeleri görünce memleketin bir evladı olarak utandım. Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak. Kültür ve medeniyet şehri Hatay'ın yollarını görün, vallahi utanırsınız. DEAŞ işgali altında uzun süre kalan Irak'ın yolları katbekat iyi. Suriye'nin yıkılmayan yerlerindeki yollar bile daha iyidir" şeklinde konuştu. Ağrı'da Savcı Sayan ile hak edilen hizmete ulaşılacağını dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mart'ta da kente geleceğini söyledi. Programın sonlarına doğru Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl temsilcisi Abdulkadir Toğrul tarafından bakan Çavuşoğlu'na İshak Paşa Sarayı tablosu hediye edildi. Program Çavuşoğlu’nun İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa edip, AK Parti'ye katılanlara rozet takmasının ardından sona erdi. DEMET AYDEMİR

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 15:39