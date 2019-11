Kaymakam Sarının yeni çalışması

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde göreve başladığı günden beri yaptığı çalışmalarla halkın ve özellikle gençlerin sevgisini kazanan Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, gençlikle İlgili çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından bağımlılık ve terörle mücadele kapsamında gençlere yönelik yapılan, kültür, sanat ve spor alanlarındaki çalışmalar meyvesini vermeye başladı. İlçede gençliğin sosyal alanda yaşadıkları boşluklar giderilirken şimdide Eleşkirtli çocuklar boks sporuyla tanıştı.

İlçede ilk defa açılan boks kursuna çocukların ilgisi her geçen gün artarken geleceğin Muhammed Ali’leri Eleşkirt’te eldivenlerini takmaya başladı. Havaların soğumaya başladığı kış aylarına aldırış etmeyen çocuklar her gün ders saatlerinin dışında kalan zamanlarını Eleşkirt sentetik sahada hocaları İsa Yiğitalp gözetiminde yaptıkları ve izleyenlere büyük keyif veren Boks antrenmanları ile hem eğleniyor hem de gelecek adına hayaller kurabiliyorlar.

Boks antrenmanlarına katılan öğrencilerden 13 yaşındaki Efe Dursun, "Hiç böyle düşünmüyordum. Eleşkirt’te boks kursu açılacak diye ,arkadaşlarıma da söyleyeceğim onlarda gelsin. Çok eğleniyoruz, fiziksel olarak güçleniyoruz, daha sağlıklı oluyoruz, bu sosyal etkinliklerin olması okuldaki ders durumumuza ve başarılarımızı olumlu etkiliyor" dedi.

Yine Boks antrenmanlarına katılan 10 yaşında ki Ümit Karasu çok eğlendiğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

’’10 yaşındayım Eleşkirt’te şu ana kadar bunun gibi bir spor yoktu. Kaymakamımız sayesinde artık bunun gibi spor yapıyoruz. Allah Kaymakamımızdan razı olsun en azından gidip İnternet kafede oyunları oynayacağımıza burada geliyoruz ,hem büyüyünce lisansımız olacak hem de büyüyünce işimize yarayacak hem de işte eğitimimiz oluyor, geleceğimiz güzel olacak" dedi.

Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından madde bağımlılığı ve zararlı ideolojilerle mücadele kapsamında gençlik çalışmaları; sanat merkezinde müzik, resim el sanatları, filografi gibi bir çok alanda faaliyet gösteriyor. Bunun yanında kodlama sınıfları ile gençlerin hayal dünyalarını bilimsel anlamda yansıtacaklar ortamlar kuruluyor. Yaklaşık 3 yıldır gençler ve çocukların her geçen gün sayısı artarak devam eden katılımlarıyla futbol ağırlıklı devam eden Eleşkirt Spor Yaz okullarının faaliyet alanlarını genişleterek eğitimlerine önümüzdeki günlerde yine Eleşkirt Spor Kulübü bünyesinde, tenis, judo, tekvando, curling, okçuluk gibi branşlarda eklenerek çalışmalara devam etmesi düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 16:37