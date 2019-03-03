Gençlerle Baş başa’ Programında, Ağrı Adayı Savcı Sayan

31 Mart yerel seçimlerinde ak partinin Ağrı Belediye Başkanı olarak gösterilen savcı sayan, Türkiye gençlik vakfı(TÜGVA) ağrı il Temsilciliği Tarafından organize edilen ‘gençlerle başbaşa’ programında lise öğrencisi gençlerle bir araya geldi.

seçilmesi dahilinde

31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra kolları sıvayarak çalışmalara başlayacağını belirten sayan:

‘ ben ağrının bir evladıyım hasbelkader de olsa tanınmış, Makam ve mevkilere doymuş, her zaman ağrının ve ağrılının hizmetinde olan bir hemşehrinizim. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bu göreve layık görüldüm. Tek gayem gönüllere dokunmak ve ağrıyı doğunun parlayan yıldızı yapacak çalışmaları hizmetlerinize sunmak olacaktır. Tabiki Ağrı’nın kaderini sizlerle belirleyecek, sizlerle beraber bu şehri inşaa edeceğiz. Desteklerinizle seçilmem halinde özellikle gençlere yönelik çalışmaları ve hizmetleri sizlerin huzurlarına sunmuş olacağım. Çünkü çok iyi biliyorum ki Gençlik bir memleketin geleceğidir, kaderidir.

Bu şehir varsa sizlerle beraber vardır, bizler bir hizmet oluşturacaksak sizler için oluşturacağız. Her birinizin geleceğinin çok daha güzel olması için Rabbim izin verirse elimden geleni de yapacağım. ‘

Program, gençlere yönelik vaatlerin açıklanması ve ardından karşılıklı soru-cevap şeklinde devam etti. Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl temsilcisi Abdulkadir Toğrul’a ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden sayan, günün anısına toplu çekilen fotoğrafla programdan ayrıldı.-AĞRI

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 13:37