AĞRI’NIN SIRTI YERE GELMEZ

erel seçimler sonrası kazanan başkanların performanslarını analiz etme noktasında yerinde tespitler yapmaya devam ediyorum

Başkanlar verdikleri sözleri tutabilecek mi?

Şu ana kadar neler yapıldı, hangi icraatlar hayata geçti?

Kısa vade de ve uzun vadede başkanlar umut veriyor mu?

Şehirlerde yerel yönetimler çok büyük önem arz ediyor.

Eğer işi ehline teslim etmişseniz sorun yok.

Tersi durumda ise vahim sonuçlar ortaya çıkıyor.

Tek bir çivi çakılmayan şehirler biliyorum.

Başkanların ve ekiplerin beceriksizliği yüzünden.

Önyargılardan uzak, parti ayrımı yapmadan ve objektif bir bakış açısı ile şehirleri değerlendirdiğimizde hakkını teslim etmemiz gerekenleri bir kenara koyuyorum.

Allah onların emeğinden-yüreğinden razı olsun.

Fakat adeta ihanet eder gibi başkanlık yapanları da Allah’a havale ediyorum.

Keşke o başkanlar beceriksizliğin hesabını verseler de yanlarına kar kalmasa.

Neyse bu konu çok su götürür.

Yerel seçimlerde gözlerin üzerine olduğu yerlerin başını Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi çekiyordu.

Uzun yıllardır HDP’nin elinde olan illerde AK Parti ve diğer partilerin nasıl bir sonuç alacağı konusunda tahminler merak konusuydu.

Tahminlerin al-üst olduğu yerlerden biri de AĞRI oldu.

HDP’nin kesin olarak kazanması beklenen Ağrı’da AK Parti Savcı Sayan ile büyük bir başarı kazandı.

Mevcut Belediye Başkanı Savcı Sayan yerel seçim öncesi müthiş bir performans göstererek halkla ile ilişkilerinde ciddi bir kazanım sağladı.

Herkese kapısını açtı kimseyi ötekileştirmedi.

“Makam-şan-para-pul “ kavgası yapmak yerine Ağrı’ya nasıl hizmet derim anlayışını benimsedi.

Zaten Savcı Sayan eğer bunu kendi kabullenmiş olmasaydı Ağrı’da seçimi alma şansı yoktu.

Doğallığından taviz vermedi “disiplin ile hoşgörüyü” karışım yaparak gönüllerdeki yerini aldı.

Savcı Sayan 2019 yerel seçimlerinin ülke genelindeki önemli bir mihenk taşı olarak tarihe geçmiştir.

Bu önemli bir kazanımdır

Ağrı’nın değişimi-gelişimi ve büyümesi içinde Savcı Sayan büyük bir şanstır.

İş-aş-ekmek mücadelesinde çok ama çok büyük kayıpları olan Ağrı’da artık halk işsizliğin sona ermesi yeni istihdam alanlarının kazandırılmasını istemektedir.

Ağrı’da ideolojik bir sorun yok.

Ağrı’da Türk-Kürt ikilemi yok.

Ağrı’da sen-ben kavgası yok

Ağrı’ya artık huzur hakim.

Ağrı’nın gelecek adına yakaladığı bir umut ışığı var.

O ışığın adı savcı Sayan..

Işık yanmaya devam eder, birlik ve beraberlikle herkes üzerine düşeni yaparsa kazanan Ağrı olur.

Esnafı, öğrencisi, işçisi ,memuru, çiftçisi-köylüsü Ağrı’da umutların yeşermesini beklemekte.

Ağrı Dağı efsanesi ile nam yapmış kadim şehir Ağrı’nın yarınlara yönelik hedeflerine ulaşması şart.

Ben şahsen başta değerli başkanımız Savcı Sayan olmak üzere Ağrı halkının bunu başaracağına inanıyorum.

Yeter ki araya nifak tohumları ekilmesin.

Yeter ki hasetlik-fesatlık olmasın.

Altyapısı tamamlanmış, ulaşım sorunu çözülmüş, yeni yeşil alan ve parkları kazanmış, istihdam alanları ile iş-aş-ekmek sorunu çözülmüş, spora daha çok yatırım, gençlere daha çok önem, tarıma daha büyük desteğin olduğu bir Ağrı için hadi bakalım herkes iş başına..

Savcı Sayan başkana ve ekibine güvenin..

Ne kendilerinin ne de onlara güvenenlerin yüzü kara çıkmayacak merak etmeyin.

Ben Trabzon’da yaşayan bir Karadenizli olarak kendisine sonsuz inanıyor ve güveniyorum

kaynak www.agrininsesi.com