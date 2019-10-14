Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yaprak, kulak çubuğunun sadece duştan sonra dış kulak ya da kulak kepçesindeki suyu almak için kullanılması gerektiğini belirterek, "Dış kulak yolu salgısı kir ve bu sağlıklı kulağın ürettiği bir salgıdır. Kulak kiri, hastada eğer işitme kaybı oluşturmuyorsa, yoğun kaşıntı yapmıyorsa temizlemesine gerek yok. Dış kulak yoluna ve salgısına iyi davranmak gerekiyor. Kir, ‘illaki oradan çıkarılması gerekiyor' diye bir şey yok. Bu toplum tarafından doğru bilinen yanlış" dedi.

Hastalara kulak çubuğu kullanımını önermediklerini ifade eden Yaprak, kulak çubuğunun sağlıklı bir ürün olmadığını kaydetti. Kulak çubuğunun duştan sonra dış kulak yolunda ve kulak kepçesindeki kalan suyu almak için kullanılabileceğini söyleyen Yaprak, kulak içine çubuğun uygulanmaması gerektiğini açıkladı. Yaprak, “Çöpler, kulak kiri denilen dış kulak yolu salgısını daha ileriye itebilir. İşitmeyi engelleyebildiği gibi, kontrolsüz temizlemede ise kulak zarında bir hasar oluşturabilir. Bu işitme kayıplarına, ciddi travmalara neden olabilir. Dış kulak yolunu geçip orta kulağa ulaşan travmalarda kemikçik zincir hasarı yüzü hareket ettirdiğinizde sinir orta kulaktan geçiyor. Buna biz fasiyal sinir diyoruz. Fasiyal sinir hasarına neden olarak, yüz felci bile oluşturabilir” dedi.