Son Bir Ayda Üç Canımızı Kaybettik!

Ekrem Çelebinin vaadleri mesajlardan öteye gitmiyor. AKP Milletvekili Ekrem Çelebi, yerli il müdürleri ile uğraşmayı bırakıp artık ilimizin problemlerine el atmalı. Aksi taktirde can kayıplarımız Erzurum ve Van yolunda artmaya devam edecek. Yıllardır Ağrı'da Anjio ünitesinin çalışmaması sebebiyle yaşamını yitirenlere Metin Kılıç'ta dahil oldu.

23:30 sularında geçirdiği kalp krizi sonrasında Ağrı Devlet Hastanesinin Anjio ünitesi çalışmamasından ötürü Kılıç vefat etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019, 17:29