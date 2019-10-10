Ağrı’da Elma Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Hasat etkinliği yapılan meyve bahçesindeki elma çeşitlerinden; Golden, Gala, Scarlet spur, Starking, Vista bella çeşitlerinin ve Deveci Armudunun verim ve kalite yönünden memnuniyet verici olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin hasat etkinliğinde yaptığı konuşmada, Ağrı’da meyvecilikle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, Ağrı da meyve yetişmez algısını kırmaya çalıştıklarını belirtti.

Engin, “Böyle güzel meyve bahçelerini görünce de çok memnun olduk. Ayrıca Ağrı’ da uygun yerlerde, uygun çeşitlerle, elma, armut, ceviz, şeftali, vişne ve kirazın yetişebileceğini ve bu meyvelerin yetiştiğinin güzel örneklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Etkinliği yapmamızdaki amaç, bu güzel örneklerin daha da artırılması, çiftçilerimize duyurulması, farkındalık oluşturulması, Ağrı’da meyve yetiştiğini ve yetiştirilebileceğini göstererek meyveciliği geliştirmektir.” dedi.

İl Müdürü Kenan Engin Ağrı’da meyveciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve her türlü teknik desteği sağlayacaklarını ifade etti. Üreticileri kutlayarak, bol ve bereketli kazançlar dileyen Engin, etkinliğin ardından beraberindeki heyetle Doğubayazıt’tan ayrıldı. (Ömer Adıgüzel - İLKHA)