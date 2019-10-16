Ağrı Genç İHH'dan Köy Okuluna Ziyaret

Okula yapılan ziyarette öğrencilere ilkokul öğrencilerine defter, diğer kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kaynak kitap gibi çeşitli eğitim ve öğretim malzemeleri dağıtıldı. Öğrencilere eğitim hayatında başarılı olmaları için çok kitap okumalarını tavsiye eden Ağrı Genç İHH sorumlusu Suna Kusen; Ağrı İHH olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerek merkezde gerekse ilçelerimzde bir çok öğrencimize özellikle yardımcı kaynak kitap dağıtımlarımız oldu. İnşallah 2019-2020 eğitim öğretim yılında da yine okullarımıza öğrenci kardeşlerimize ulaştırılmak üzere bir çok yardımcı kaynak kitap dağıtacağız. diyen Kusen biz Ağrı Genç İHH olarak bu yıl özellikle köy okullarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde belirlediğimiz farklı birçok okula hayırsever bağışçılardan topladığımız kırtasiye, kitap gibi mazelzemleri ulaştırmaya devam edeceğiz.

Öğrencilere kırtasiye malzemelerinin yanında ayrıca çeşitli hediyeler veren ekip daha sonra çocuklarla oyunlar oynayarak eğlendirdiler. Program sonunda bir de çağrıda bulunan iyilik gönüllüleri bu çalışmamıza destek vermek isteyen hayırseverler Ağrı İHH İnsani Yardı Derneğimizin merkezine ulaşabilirler. dediler.

Adres: Hürriyet Mah. Valikonağı Cad. 1801 Sokak No:13 Merkez / AĞRI

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 22:56