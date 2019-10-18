Ağrı'da Cami ve Hayat Konulu Panel

Ağrı İl Müftülüğünün hazırladığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle "Cami ve Hayat" konulu panel düzenlendi.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşının okunmasıyla beraber saygı duruşunda bulunmasının ardından Kuran-ı Kerim'i usulünce güzel bir nida ile okunmasıyla başlayan panelin açılışı, İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla yapılan etkinliğe değinerek şöyle devam etti; 'Bir müddettir Cami ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile bir takım etkinlikler düzenlenmektedir. Yeryüzündeki tüm mescit, camilerin Kabe'nin birer şubeleri olarak camiyi ön plana çıkarmak, din görevlilerimiz gerçekten bizim yaşamımızdan ölümümüze kadar her bir safhamızda, anımızda, yanımızda olan hocalarımız. Hem bunları ön plana çıkarmak gayesiyle daha birçok etkinlikleri bu hafta vesilesi ile düzenliyoruz. Bu programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.' dedi.

Konuşmanın hemen ardından Topçu'nun moderatörlüğüyle başlatılan panele Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Ergüven, Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde de panel katılımcısı olarak katıldı.

Yapılan Panele, Ağrı'da birçok Kurum Müdürleri, din görevlileri ve birçok sayıda vatandaşta panele katıldı. Ardından Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun panel katılımcılarına plaketlerini taktim etmesiyle yapılan Cami ve Hayat konulu panel sona erdi.