ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HAYAT BEDAVA OLACAK

Ağrı’da seçim çalışmaları yürüten Ak Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, Ağrı’da bulunan gençlere bir araya geldi. Ağrı’nın yüz ölçümü olarak birçok ilden daha büyük olmasına rağmen üniversite öğrenci sayısının az olduğuna değinen Sayan, ‘’ Isparta nüfus olarak Ağrı’dan daha küçük olmasına rağmen Isparta’da 80 bin öğrenci varken Ağrı’da 13 bin öğrenci. Dolayısıyla Ağrı’ya öğrenci çekmemiz için burada daha güzel imkânlar sunacağız’’ dedi. ‘’Evde kalan öğrencilerin elektrik, su, ulaşım ve internet masraflarını biz karşılayacağız’’ Ağrı’ya ayak bastığı ilk günden itibaren ‘’Ağrı’yı Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Yapacağız’’ sloganıyla gittiği her yerde Belediye Başkanı olduğu takdirde gerçekleştireceği projelerini anlatan Savcı Sayan, bu sefer de öğrencileri sevindirecek bir projeyle geldi. Öğrencilerle buluşmasında Ağrı’da üniversite öğrencilerinin sayıca diğer illere oranla az olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmalar yaptığını vurgulayan Sayan, ‘’Evde kalan öğrencilerin elektrik, su, ulaşım ve internet masraflarını biz karşılayacağız. Her sabah evlerinin kapılarına ekmek ve süt bırakacağız. Öğrenciler Ağrı’da okumak için can atacaklar. Öğrenciye Ağrı’da hayat bedava olacak. Böylece hem öğrenci çekeceğiz hem de mevcut öğrenciler rahat edecek. Öğrencilerin aileleri git Ağrı’da oku diyecekler’’ ifadelerini kullandı.