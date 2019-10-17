Srebrenistalı Annelerin Diyarbakırlı Annelerle Yürek Burkan Buluşması

İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, dün annelerin Bosna’da acılar içerisinde ağladığını, bugün de Diyarbakır’daki annelerin acı içinde ağladığını belirterek, çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin çocuklarını istediğini söyledi.

Yavuz şöyle konuştu: “Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi kapsamında Diyarbakır’a geldik. Bu anneler, Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir. Çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler. Anneler Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı harekâtına destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evlerinde, okullarında ve parklarda olmalarını istiyoruz. Annelerin çocuklarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.”

''SAVAŞ SIRASINDA SİZ YANIMIZA GELDİNİZ, ŞİMDİ BİZ YANINIZDAYIZ''

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli ise “Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız” diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini söyledi. Oruli sözlerine şöyle devam etti: “Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umuyorum. Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner. Dünya, herkes bizi duysun istiyorum.”

''HİÇBİR ANNE ACIYI HİSSETMESİN''

Annelerden Zehta Turic da Bosna-Hersek’ten geldiğini ve terörü durdurmak istediklerini ifade ederek, “Çünkü dün biz ağlıyorduk. Siz bizim yanımızdaydınız. Bugün de biz sizin için geldik. Her zaman sizin yanınızdayız” dedi. Pasa Teletovic de çocukların çok iyi bir gelecek hak ettiğini düşündüğünü ve hiçbir annenin bu acıyı hissetmesini istemediğini ifade etti.