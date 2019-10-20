Son Dakika Karakola Roketli Saldırı!

Edindiğimiz son dakika habere göre; Ağrı Dağının eteklerinde bulunan, Iğdır'ın Aralık İlçesine bağlı Gökay Hudut Karakoluna terör unsurlarının roketli saldırı yaptığı ve saldırıda birçok mehmetçiğimizin yaralandığını, yaralanan askerlerin Ağrı'nın Doğubeyazıt Devlet Hastanesi ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığını öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Mehmetçik'lerimizden 1'inin durumunun kritik olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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