Sıdıka teyzeye ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, makam koltuğunda oturtarak, sıkıntılarını dinlediği Sıdıka teyzeyi evinde ziyaret ederek, kendisine yeni bir ev yapacaklarını söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, geçtiğimiz günlerde makamında sıkıntılarını dile getirmek için kendisini ziyaret eden Algor’u makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinlemişti.

Kendisinden, yaşadıkları evin yıkılmak üzere olduğunu ve yeni bir ev yapacak durumlarının olmadığı için destek isteyen Sıdıka Algor’a ev yapacakları sözü veren Başkan Sayan, verdiği sözü yerine getirmek amacıyla Sıdıka Algor’u, Merkez 100. Yıl Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.



Mahalle Muhtarı Aydemir ile birlikte Sıdıka Algor’un yıkılmak üzere olan evinde incelemelerde bulunan Sayan, evin yapımına Ağrı Valisi Elban’ında katkısıyla en kısa zamanda başlayacaklarını söyledi.

Başkan Sayan yaptığı açıklamada, “Bugün Sıdıka teyzeyi ziyarete geldik. Sıdıka teyzeye sözümüz vardı. Ona bir ev yapacağız. Muhtarımızda burada. Biz hep birlikte valim, ben ve muhtarımız Sıdıka teyzemizin evini yapacağız. Bu gün kendisini evinde ziyaret ettik. Daha önce belediyemize gelmişti. Kendisi ile görüşmüştük. İnşallah teyzemize güzel bir ev yapacağız” dedi.

Daha sonra kendisini çok sıcak bir şekilde karşılayan Sıdıka teyzeye sarılıp elini öpen Belediye Sayan, kendisiyle bir süre sohbet etti.