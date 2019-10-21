Savcı Sayan'dan İl Emniyet Müdürüne Ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’ya yeni atanan Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Kısa bir süre içerisinde görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, halkımızın huzuru ve refahı için kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgularken, huzur ve sükunet içerisinde bir Ağrı'da yaşamanın verdiği mutluluğu halkımıza sunacağız dedi. Emniyet Müdürü Nihat Özen ise Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ziyaretinden mutlu olduğunu belirterek, kendisi de Savcı Sayan'a görevinde başarılar dilediğini iletti. Ağrının huzuru ve güvenliği için de birlikte yol almaktan mutluluk duyacağını belirtti. Siirt'te ki görevi süresinde halkın gönlünde taht kuran ve kısa bir süre önce Ağrı'ya atanan Nihat Özen'in, geldiği ilk günden beri ziyaretçi akınına uğradığını görüyoruz. İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'in, Ağrı'ya atanmasının halk tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını ve ziyaretlerin karşılık hediyeleşmelerle ve günün anasıyla çekilen fotoğraflar ile sonlandı.