Rusça Olimpiyatlarında A.İ.Ç.Ü Başarısı

Geçtiğimiz günlerde Marmariste yapılan 5. Rusça Olimpiyatları, Rusya Federasyonu önderliğinde gerçekleştirilen Rus Dünyası Fonu, Rusya Büyükelçiliği, Rusya Dışişleri Bakanlığı Federal Ajansı 'Rossotrudnicestvo', RANEPA Üniversitesi, Rusya Haklkarın Dostluğu Üniversitesi, 'RUDN', Moskova Devlet Üniversitesi, Slav Dilleri Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, Rus Kültür ve Enformasyon Merkezi, Türkiye'de bulunan Rus Kültür Dernekleri, Marmaris Belediyesi ve Rus Dili ve Edebiyatı bulunan tüm üniversitelerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Üniversitemizi En İyi Şekilde Temsil Ettiler!

Türkiyenin dört bir tarafından katılan 100'ü aşkın finalistin bulunduğu olimpiyatlarda, A2 dil seviyesinde yarışan AİÇÜ - Fen ve Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Ceren Dağtekin Türkiye genelinde 1'inci, Elif Özdemir 2'nci, Süleyman Irmakkesen ise A1 düzeyinde 2'nci olarak memleketimizin üniversitesini en iyi şekilde temsil etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak ile Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevleri ve başarılı öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencileri galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, eğitim öğretim hayatları boyunca başarılarının daim olması için başarılarını iletti.

Ağrı haber

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 21:25