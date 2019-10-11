Rektör Karabulut'tan Kamuoyuna Duyuru

Rektör Karabulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İki gündür Ağrı basınında çıkan Ağrı’yı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni yalan ve yanlış haberlerle yıpratma gayretlerini görüyorum. Bugüne kadar Üniversitemize kalacak yer bulamadığı için sözlü veya yazılı hiç bir başvuru olmamıştır.

KYK ill müdürümüzle yaptığım görüşmede kız yurtlarında halen 35 kişilik boş yer olduğunu, erkek yurtlarında da 150 civarinda yedek liste olmasina rağmen, bunlar da dahil müracaat edip yerleştirilmeyen hiç bir öğrencinin bulunmadığını ifade etmişlerdir. Kamuoyuna duyurulur….

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Abdulhalik Karabulut