Meteorojoli Açıkladı! Doğuda Sağanak Yağış Bekleniyor.

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 ilde sağanak yağış olabileceğini söyledi.

Meteoroloji'nin 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ağrı,Erzurum,Erzincan,Ardahan,Kars ve Iğdır'da zaman zaman sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın normal seyir halinde devam ettiği ve havanın geceleri daha fazla soğuyacağını belirtti.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincanda olacağını, Ağrıda 20 dereceyi görebileceğini öngörüldüğünü ifade etti. Bölgeye rüzgarın güney ve batıdan hafif bir şekilde, zaman zaman orta kuvvette esmesini beklendiğini ifade etti.