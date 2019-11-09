Kafkas Kartalı Deşifre Edildi Mi?

Bir süredir Ağrı'da başta Belediye Başkanı Savcı Sayan olmak üzere bazı siyasetçilere, bürokratlara ayrıca bir çok kurum ve kuruluşlara iftiralar atarak, karalamalar, ithamalar ve tehditlerde bulunarak algı oluşturmaya çalışan 'Ağrı Kafkas Kartalı' isimli twitter hesabı ile alakalı olarak bir şahsın göz altına alındığı bilgisi haber merkezimize ulaştı.

Genelde yalan yanlış bilgiler ortaya atarak Ağrı'nın siyasetinde ve bürokrasisinde kendilerince bir dizayn yapma hesabı içinde oldukları düşünülen bu gizli hesabın etrafında organize bir yapının olma ihtimali de konuşulmakta. Teyide muhtaç olmakla beraber haber merkezimize gelen bilgilere göre bu akşam geç saatlerde Ağrı il Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından şüpheli olarak göz altına alınan şahsın Ağrı Basın Birliği Başkanı Nuri Bayram olduğu yönünde.

Bu konu ile alakalı gelişmeleri takip ederek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.