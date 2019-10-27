İŞKUR, Ağrıda İstihdamı Arttırmak için Faaliyetlerini İlçelerde Yaygınlaştırdı

Çalışma ve İş Kurumu İŞKUR Ağrı İl Müdürlüğü tarafından İstihdam Seferberliği kapsamında Taşlıçay ilçesinde bulunan kongre ve konferans salonunda toplantı icra edildi.

2019 yılı teşvikleri konusunda Taşlıçay ilçesi işverenleri ile yapılan toplantılarda işverenlere yönelik konuşma yapan İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, Devletin ilave istihdamları desteklediklerini belirtti.

Güven, "Yeni İstihdam teşviğinde her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra işçinin ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 18 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ve Mesleki eğitim kursları kapsamında, nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitimler düzenlediklerini söyleyen Gıyas Güven, "8 ay boyunca kursiyerlerin ücretlerini ve genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

İl Müdürü Gıyas Güven'in yaptığı sunumun ardından iş ve meslek danışmanları tarafından da sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya işverenlerin yanı sıra Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, kurum kuruluş temsilcileri ile işverenlere teşvikler ve İŞKUR'un iş dünyasına yönelik hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi.