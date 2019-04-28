Hem ülkemizin kardeşlik projelerine destek hem de özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin tanıtılması noktasında Paris’ten Türkiye’ye kültürel gezi düzenleyen hanımlar Ağrı’ya hayran kaldı.

HERKESİ DOĞUYA DAVET EDİYORUZ

Fransa’nın başkenti Paris’ten Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ilerine 13 günlük kültürel gezi düzenleyen gurbetçilerimiz bölgenin tarihi-kültürel ve doğal yapısı ile birlikte insanların hoş görüsüne ve yardımseverliğine hayran kaldılar.Paris Hanımeli Derneği tarafından organize edilen gezi kapsamında 50 kişilik gurbetçi hanımlar Diyarbakır’dan başlattıkları gezi de sırasıyla Mardin-Siirt-Bitlis-Van-Ağrı-Kars ve Erzurum illerine ziyaret yaptılar.

AĞRI EFSANESİ BİZİ BÜYÜLEDİ

Eski çağdan günümüze kadar bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan Ağrı’yı ziyaret yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu “Tarihi ile efsaneleri ile, yöresel yemekleri ve müthiş bir doğası ile Ağrı’ya hayran kaldık.Herkesi Ağrı’ya gelip görmelerini isteriz. Bizler Paris’ten gelerek bu güzelliği gördük ve iyi de gelmişiz” dedi

SENEYE YİNE GELECEĞİZ

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde önyargıların kalkması,dayanışma ve paylaşma adına kardeşlik projelerine çok önem verdiklerini belirten Pembe Hekimoğlu “İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan Ahmet Külekçi kardeşimiz sayesinde geçen yıl da bölgeye gelmiştik.Bu sene de çok mutlu ve huzurlu bir şekilde bölgede olmanın gururunu yaşadık.Gelecek yıl da daha çok sayıda bölgeye gelerek gezidüzenleyeceğiz” şeklinde konuştu