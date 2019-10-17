Feyzioğlu'ndan, Ağrı'da 'dini nikâh' açıklaması: Yapay tartışma yaratılmak isteniyor

Son zamanlarda avukatlar ile ilgili sorunların çözülmesinde hükümet ile olumlu bir diyalog kuran ve Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdiği için bazı kesimlerin hedefinde olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katıldığı nikâh töreninde kıyılan dini nikâhta şahit olduğu gerekçesiyle eleştirilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Resmî nikâha şahit, dini nikâha davetli olarak katıldığını söyleyen Feyzioğlu, "Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini görüyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi

AK Partili'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyede resmî nikâh ile dini nikâhın bir arada kıyılması uygulamasına geçmişti. Ağrı'da Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın'ın kızı Meryem Aydın ile damat Rıdvan Çekim'in resmi nikâhlarının ardından dini nikâhları kıyılmış, o anların görüntüsü de Savcı Sayan tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

AK Partili'li Başkan Sayan'ın Feyzioğlu'na karşı, "Sayın Başkanım, biz dini nikâhı ve resmi nikâhı birlikte kıyıyoruz" sözleriyle başlayan görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Paylaşım kamuoyunda olumlu ve olumsuz eleştirilere yol açmıştı. Bazı kesimlerin tartışmayı başka yöne çekmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Resmi nikâha şahit, dini nikâha ise davetli olarak katıldığını söyleyen Feyzioğlu, "Konu bundan ibarettir. Bunun altında herhangi bir başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir. Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir" dedi.

Açıklama şöyle:

Ağrı'da bir meslektaşımız ile Sayın Baro Başkanımızın yeğeninin nikah merasimi üzerinden kamuoyunda, Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini görüyoruz.

Öncelikle resmi nikah töreninde şahitlik yapma mutluluğunu bana yaşatan ailelere teşekkür ediyorum. Genç çifte bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Evlilik merasimlerinde, resmî nikah ile evlilik birlikteliği gerçekleştirilir. Resmî nikah kanuni bir zorunluluktur.

Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra, kendisinin davetiyle katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır.

Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz dini merasimde herkes gibi davetli konumunda idik. Resmi nikah merasiminde ise ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık.

Konu bundan ibarettir. Bunun altında herhangi bir başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir.

Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir.

Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 16:20