Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyon Suriyeli evine dönecek

Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK

"Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 12:53