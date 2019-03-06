ÇATIDAKİ BUZLAR DEHŞET SAÇTI

Bir süredir etkili olan kar yağışından sonra havanın yumuşaması çatılardaki karların erimesine neden oldu. Kağızman Caddesinde inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Hurdaya dönen araçlar görenleri şaşkına çevirdi.

Sokakta park halindeki 8 aracın üzerine düşerek kullanılamaz hale getiren kar yığını ve buz parçalarının çevreye yayılması üzerine bir binanın birinci katındaki dairenin de camı kırıldı. Olay anında şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması vatandaşların zarar görmesini engellerken, araçları hasar gören sürücüler ise üzüntü yaşadı.

Araçlar, polislerce çekici yardımıyla çekildi.

Olay yerinden geçen vatandaşlardan Davut Şahin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

''Çatılardaki buzlar gerçekten tehlike arz ediyor. Daha önce de bu olaya benzer olaylar yaşadık. Daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınmaması için belediyemizin bu konuyla ilgili bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın bu konu da gerekli hassasiyeti göstereceğinden eminiz’’

‘’Kimseye bir şey olmadığı için hepimiz sevindik’’

Çatıdan düşen buz kütlelerinin olay esnasında vatandaşlara zarar vermemesinin sevindirici olduğunu dile getiren Şahin, ‘’ Bu cadde işlek bir caddedir. Yani bu sokaktan öğrenciler ya da içinde insan olan araçlar geçiyor. Bu yüzden can kaybı da olabilirdi. Olay anında kimsenin burada bulunamaması tamamen tesadüfi bir olaydır. Kimseye bir şey olmadığı için hepimiz sevindik. Çünkü daha kötü sonuçlar doğabilirdi’’ ifadelerini kullandı.

Eriyen buzların çatılardan düşüp vatandaşlara ve araçlara zarar vermemesi için kentte başlatılan çalışmalar arttırıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 15:39