BİLGİSAYAR HAYALİ GERÇEK OLDU !

Engeli sebebiyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine gidemeyen öğrenci İbrahim Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yücel’in talimatları doğrultusunda talep ettiği bilgisayara kavuştu.





Patnos’ta okula gitmekte zorluk çeken engelli öğrenci İbrahim Ulusoy, evde zaman geçirmek ve dersleri takip etmek için hayalini kurduğu bilgisayara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yücel’in talimatları sayesinde ulaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir tarafından öğrenci İsmail Ulusoy’a hediye edilen bilgisayarı eline alan Ulusoy, bilgisayarı hemen kullanmak istediğini, bilgisayarda belgesel izlemek istediğini söyledi. Hayaline kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşayan Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşdemir’e teşekkür ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrıldı.



Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 22:31