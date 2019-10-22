Beklenen Haber Savcı Sayan'dan Geldi!

Ağrı Devlet Hastanesinin, aylardır kurulu olan Anjiyo ünitesi faaliyete geçiyor!

Yılların sağlık sorunu nihayetinde çözülüyor. Ağrı Devlet Hastanesinin, Anjiyo ünitesi yapılan açıklamaya göre 15 Kasım Cuma gününden itibaren tam kapasite olarak faaliyete geçiş yapacak. İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Hastalıkları Araştırma Hastanesinin Başhekimi Prof.Dr.Cevdet Uğur Koçoğulları ve Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, Milletvekili Ekrem Çelebi ve İl Başkanı Abbas Aydın ile birlikte devlet hastanesinin Anjiyo bölümünde yapılan son hazırlıkları yerinde incelediler. Konuyla ilgili olarak Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan: " İnşallah yarından itibaren yarı zamanlı olarak Anjiyo Ünitesi, 15 Kasım'dan sonra tam kapasite olarak çalışacaktır. Allah mecbur etmesin ama vatandaşlarımızın sağlık sorunları burada çözümlenecek ve kalp, damar ve cerrahi ameliyatlar burada yapılacak. Şehrimize hayırlı olması dileğiyle ve bize büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Ağrılı hemşerimiz olan İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi olan Prof.Dr.Cevdet Uğur Koçoğullarına, Ağrı halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 01:11