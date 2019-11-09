Başkanlığın makam koltuğun da Sıdıka Algor teyze

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka Algoru makam koltuğuna oturtarak sıkıntılarını dinledi.

Göreve geldiği ilk gün makam kapısını söktüren Başkan Savcı Sayan, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak ise makamına gelen Sıdıka teyze ile görüşen Başkan Sayan, Sıdıka Algor teyzeyi ayakta bekletmemek için makam koltuğuna oturttu. Anlatılan sorunlardan çok etkilenen Savcı Sayan, Sıdıka teyzeye en kısa sürede ev yapılması için talimat verdi. Sosyal medya da görüntüleri paylaşan Savcı Sayan “Sıdıka Algor teyzemizin derdi bizim derdimizdir. Sıdıka Algor teyzemize hizmetkarlık edemiyorsak başkan olmanın hiçbir anlamı yoktur. Başkanlığım süresince ilimizdeki Sıdıka teyzelerin emrinde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım. Duaları bana yeter. Gerisi teferruat” dedi.