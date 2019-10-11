Başkanı Savcı Sayan, Halk Ekmek 10 Güne Kadar Üretilecek

31 Mart seçimlerinde Ak Partiden Ağrı belediye başkan adayı olan ve büyük birfarkla seçimi kazanan Başkan Savcı Sayan, seçim sürecinde dile getirdiği projeleri arasında olan öğrenci ve yoksul ailelere bedava ekmek dağıtma çalışması için kolları sıvadı. Sayan Ağrı halkına gramajı yüksek, kaliteli undan hijyenik şartlarda üretilmiş, ucuz ekmek hizmeti sözü vermişti.

Halkın en temel tüketim maddesi olan ekmeğe yakın zamanda yapılan yüzde 25'lik zam toplum tarafından çok tepki çekmişti. Ağrı’da ekmeğe yapılan son zam özellikle gelir durumu düşük olan halkı zor duruma koyduğunu bilen başkan Sayan bu zam kararını onamadığını ifade ederken, halkımız hijyenik, kaliteli ucuz ekmek yiyecek dedi. 10 gün sonra üretime geçecek olan ”Ağrı Halk Ekmek Fabrikasını” sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Başkan Sayan’ın girişimleri sonucu ”Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının ”10 gün içerisinde üretime geçeceğini kendi sosyal medya hesabından şu sözleri ile duyurdu;

Fabrikamız 10 gün içinde üretime başlıyor. Kaliteli ve ucuz ekmekle halkımız rahat edecek. Öğrenci ve yoksul ailelerimize 10.000 ekmek bedava dağıtacağız. Hayırseverlerden destek bekliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 22:44