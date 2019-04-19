Başkan Sayan’dan Berat Kandili Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sayan mesajında "İnsanlar için her yıl hesaplaşma dönemi olarak oluşturulan bu rahmet gecesinde, yaratılma amacımızın farkına vararak, hayatımıza yeniden düzen verme fırsatı buluyoruz. Bizleri bu rahmet ve mağfiret gecesine eriştiren Cenabı Hakk'a ne kadar hamd ve şükür etsek azdır. Rahmet, mağfiret ve arınma günleri olan Ramazan ayına yaklaştığımızın habercisi, af ve arınma gecesi olan Berat Kandili'nin kurtuluşumuza vesile olmasını dilerim Bu af ve mağfiret gecesinin, ülkemizin, İslâm âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 22:31