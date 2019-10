Ağrılı Girişimci Kadın Çiftçiye Jüri Özel Ödülü Verildi

Törende konuşan Bakan Pakdemirli, öncelikle Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ABD ile varılan müzakereye değindi. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve kahraman ordumuzun üstün başarıları sayesinde önemli bir mesafe kaydettik diyen Pakdemirli; ''10 gün önce sınır ötesinde başlattığımız harekât, ordumuzun azim ve kabiliyeti sayesinde önemli bir diplomasi başarısını beraberinde getirmiştir! Evet, dün; Amerika ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık! Harekât durmadı, yalnızca ara verildi! Bu meyanda biz, 120 saat içerisinde şartların sağlanmasını umuyor ve bekliyoruz! Bu sayede halkımızın güçlü iradesi kazandı,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kazandı, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye Kazandı'' diyerek sözlerine devam eden Bakan Pakdemirli, kadınların her alanda olduğu gibi, tarımdaki yerinin de oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, ''Kadınlar olmasa, biz kendimize, "tarım ülkesiyiz" diyebilir miydik acaba? Yahut kadınlar üretmese, şehirli aç kalmaz mıydı mesela? Veya "bir et nasıl aş olur", "bir ot nasıl keş olur" düşünebilir miydik acaba? Evet, işte biz bugün tarım diyorsak, hayvancılık diyorsak, gıda diyorsak; bunların kadın elinden çıktığını da biliyoruz demektir! Kadınlarımız, "tarladan sofraya, çiftlikten çatala" kadar, tarımsal üretimin her aşamasında, çok önemli işlevler yüklenmektedir! Yani "toprak ana"nın bereketi, "analarımızın" eliyle katmerlenmekte, bereketine bereket katmaktadır!' dedi.

Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İlimizi temsilen girişimci kadın çiftçilerimizden Meryem Mehmet Arslan “Ağrı Ekonomisinde Çilek Rüzgârı” projesi ile, Halime Tanrıverdi“Doğunun Tadı Ağrı’nın Lezzeti Yöresel Anne İçli Ketesi” projesi ile ve Ayşe Nur Tanışır “Kahvaltılara Renk Katan Cevherlerim” adlı projesi ile katılım sağladılar. İlimiz Girişimci Kadınlarından Meryem Aslan “Ağrı Ekonomisinde Çilek Rüzgarı” adlı projesi ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 23:57