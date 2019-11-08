Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda 52 kilo eroin ele geçirildi.
Ağrı Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz güzergahını kullanarak Batı illeri ve Avrupa ülkelerine; uyuşturucu madde ticareti ve nakli faaliyetlerini yürüten şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 06/11/2019 tarihinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada; tır dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklanmıştır.’’
Ağrı’da 52 kilo eroin
Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda 52 kilo eroin ele geçirildi.
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