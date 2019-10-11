Ağrı Ulu Cami'inde İlk Cuma Namazı Kılındı

Yapımı oldukça uzun süren Ağrı Ulu Caminde bu gün ilk Cuma namazı kılındı. Uzun bir gayretin sonunda Ağrı'da simge olabilecek güzel bir eser ortaya çıktı. Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı Cuma namazına kurum müdürleri, vatandaşlar ve STK temsilcileri yoğun bir ilgi gösterdiler. İl müftüsü Tandoğan Topçu tarafından kıldırılan Cuma namazından sonra vatandaşlar meraklı gözlerle yeni hizmete açılan Ulu Caminin içini ve çevre düzenlemesini dolaştılar. Bir çok kişinin takdir ettiği Ulu caminin içinin aşırı süslemelerden uzak, oldukça sade olması ayrı bir güzellik katmış.

Bizler de Ağrı Ulu camimizin temelinin atıldığı ilk gününden yapımı tamamlanmış olan bu güne kadar emeği geçen herkese ve katkıda bulunan tüm hayır sahiplerinden teşekkür ediyoruz. Böylesine güzel bir eserin şehrimize kazandıran herkesten Allah razı olsun. Ağrı Ulu Camimizin şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz.