Tünel kafe yeni yüzüyle hizmete açıldı.

Ağrı da Nefes Alınacak Yeni Bir Mekan. Tünel Cafe Hizmete Başladı.

Ağrı Yerel Basın Emekçilerinden Emin Yıldız 'ın açtığı Tünel Cafe Bahçesiyle birlikte hizmete açıldı. Dinlenmek için sakin ve nezih bir ortama sahip olan Tünel Cafe özellikle Kaçak çay ve Kahve çeşitlerinde iddialı. Kaçak çay ve Kahve çeşitleri dışında; Tost , Gözleme, Kahvaltı, Mantı, Menemen, Dondurma Soğuk ve Sıcak içeceklerin tamamı Tünel Cafede Mevcuttur.

Ayrıca Ramazanda İftardan sonra açık havada semaver çayı hizmeti sunulacaktır...