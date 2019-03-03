HAYVANCILIK HİBE BAŞVURULARI BAŞLIYOR..

Gap-DAP-Kop-Dokap 2019 Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi başvuruları başlıyor.Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle.

Bu Program kapsamında hibe alacak İller : – Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Hibelerinin Uygulanacağı İller; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak. – Doğu Anadolu Projesi (DAP) Hayvancılık Hibelerinin Uygulanacağı İller; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van. – Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Hayvancılık Hibelerinin Uygulanacağı İller; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Tokat – Konya Ovası Projesi (KOP) Hayvancılık Hibelerinin Uygulanacağı İller; Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir.

Bu projeler ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Hibe kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya tadilatı, damızlık boğa veya koç-teke alımı ile makine alet ve ekipman alımına hibe desteği verilir.

* Hibe desteği programı 2019-2023 yılları arasında uygulanır.

Yatırım konulan ve hibe oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında, aşağıda belirtilen oranlarda hibe ödemesi uygulanır.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağı’ yapımı veya tadilatı 50

HAYVAN ALIMI

Damızlık boğa veya koç-teke alımı 50

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI

Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi 50

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 13:38