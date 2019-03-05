Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımızla beraber Sayan’ın tüm projelerinin arkasındayız dedi

Ağrı Valiliğine yapılan ziyaretten sonra, Ağrı Kongre ve Kültür merkezinde vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Program girişinde konuşan Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, Bakan Çavuşoğlu’na hoş geldiniz Sayın Bakanımız Çavuşoğlu derken Ağrı’dan Cumhurbaşkanımız ve tüm Türkiye’ye selam ve sevgilerini gönderdi, daha sonra konuşma yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ağrı’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum, sizler Savcı Sayan’ı desteklerinize Belediye Başkanı seçtikten sonra inşallah Ağrı’ya daha sık geleceğiz dedi, salonda Savcı Sayan’a TÜVGA seninle gurur duyuyor, TÜGVA burada başkanının yanında tezahüratları ile sık sık konuşmalar kesildi, bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu Sayan’a, SAVCI BABA gençler seni çok seviyor; böyle yiğit bir insanı kim sevmez? ”Böyle Vatan sevdalısı yiğit insanı kim sevmez? Türkiye’nin içinden geçtiği zor günlerde gezi olaylarında, 17-25 Aralık olaylarında hain darbe girişiminde en cesur duran insanlardan biridir,Türkiye’nin zor günlerinde her zaman Vatan Millet için kendisini ortaya koyan bir arkadaşımızdır. Savcı Sayan kardeşimizle birlikte Ağrı için çok güzel projeler hazırladık, Ağrı’yı yeniden inşaa edeceğiz, biz Cumhurbaşkanımızla beraber ”SAVCI SAYAN’IN TÜM PROJELERİNİN ARKASINDAYIZ” Savcı Sayan’ı çok seviyorum, Ankara’da herkes çok seviyor görüyorum Ağrı’da da çok seviyor ve kendisinin açamayacağı kapı yoktur, ulaşamayacağı bir makam yoktur, üstesinden gelemeyeceği bir konu yoktur, hepsini yapacak güçtedir bir o kadar da seviliyor, beceriklidir, çalışkandır, sözünün eridir ve sizlere sunduğu projelerin hepsini gerçekleştirecektir bunlar çalışan başkan için hiç zor değildir, yeter ki siz onu başkan olarak seçin gerisini ona bırakın dedi.



