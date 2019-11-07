Rektör Prof. Dr. Karabulut: “Üniversite-Sanayi İşbirliği Kalkınmayı Etkileyecek”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerdeki bilimsel altyapıların ve potansiyelin sanayiye aktarılmasının ülkemizin geleceğine pozitif katkılarda bulunacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Batman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan “Bölgesel Kalkınmada Sanayi İşbirliği” toplantısına katıldı. Toplantıya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile 10 üniversitenin rektörü katıldı.

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen program da konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında üniversitelerdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılması, üniversite-sanayi işbirliği ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yapılabilecek katkıların tüm yönleri ile ele alındığını söyledi.