“Prof. Dr. Fuat SEZGİN ve İslam Bilim Tarihi” Konulu Panel Düzenlendi.

AİÇÜ'de“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Mevlana Halid-i Bağdadi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından “Prof. Dr. Fuat SEZGİN ve İslam Bilim Tarihi” konulu panel düzenlendi.