KAZAN DAİRESİNİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınlar ve gençlerin faydalanması için unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değerlerin ortaya çıkması için çeşitli kurslar düzenledi. Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen ''SODES İle Mesleksiz Genç Kalmasın'' projesi ile açılan olan Geleneksel Türk İslam sanatları (Filografi, Naht ve Ebru Sanatları) kursları, alanında uzman hocalar tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün alt katında atölyeye çevirdiklerikazan dairesinde veriliyor. Kurslarda verilen eğitimlere kadınların ve gençlerin meslek edinmelerine olanak sağlanıyor.

‘’Şuanda toplamda 90 kişi buradaki kurslarımızda Naht ve Filografi eğitimleri alıyor’’

Doğalgaz sistemine geçildikten sonra boşta kalan kazan dairesini atölyeye çevirerek değerlendirdiklerini anlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, açmış oldukları kurslardan olumlu dönütler aldıklarını söyledi. Erim, ‘’ Açmayı planladığımız kurslar için yer olarak müdürlüğümüzün zemin katında bulunan kazan dairesini seçtik. Çünkü kurumumuz doğalgaz sistemine geçince kazan dairesi boşta kaldı. Biz de burayı kurslarımız için değerlendirmeye karar verdik. Özellikle gereken aydınlanmaya özen gösterdik. Şuanda toplamda 90 kişi buradaki kurslarımızda Naht ve Filografi eğitimleri alıyor’’ dedi.

‘’8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlarımızın emeklerini gösterebileceğimiz büyük çaplı bir sergi planladık’’

‘Mesleksiz Genç Kalmasın’ projesiyle acıktıkları kursların, bireylere meslek edindirmek, kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak ve üreten bir toplumun oluşumuna ön ayak olmak amacıyla oldukça önemli olduğunu vurgulayan Erim, elde edilen sanat eserlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sergileyeceklerini açıkladı. Erim, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

‘’Unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değerlerin açığa çıkması amacıyla açtığımız kurslarda eğitilen kursiyerler birçok güzel ürünler ortaya çıkardı. Bizde proje de elde edilen sanat eserlerinin hak ettikleri değerde satılması için de gereken özeni göstermeye gayret ediyoruz. Kursiyerlerimizin ürettiği sanat eserlerini sergilemek için şimdiden çalışmalara başladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlarımızın emeklerini gösterebileceğimiz büyük çaplı bir sergi planladık’’

‘’Kursların sona ermesini istemiyoruz’’

Kurslarda aldığı eğitimle kendini geliştirdiğini dile getiren kursiyer Ayşe Arslan, kursların devam etmesini istediklerini söyledi. Aslan, ''Biz burada uzun zamandır düzenli olarak Filografi ve Naht Sanatları eğitimleri alıyoruz. Gerçekten güzel işler ortaya çıkarttık. Bizim açımızdan çok faydalı oldu. Hocalarımızdan da atölyemizden de çok memnunuz. Kursların sona ermesini istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 13:38