5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu Yapılacak

Konu ile ilgili bir açılama yapan yetkililer Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan uluslararası sempozyumda, 10 farklı ülkeden gelecek olan 110 araştırmacı ve bilim insanı tebliğlerini sunacaklar.

Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezinde 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda, Dünya’da inanç turizmi açısından marka değer olan Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında birbirinden değerli çok sayıda bildiri sunulacaktır. dediler. Alanında uzman bir çok kişinin sunum yapacağı sempozyumda ayrıca Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi ile ilgili yapılan TRT ödüllü belgeselde yayınlanacak.

Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, sempozyum ile ülkemizin coğrafi ve kültürel açıdan önemli bir değeri olan Ağrı Dağı ile Nuh’un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarının bir araya gelerek bu konunun her yönüyle irdelenmesinin sağlanacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 11:49