"5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Ağrı'nın bir sempozyum kenti haline geldiğini söyledi.

Nuh'un Gemisi'nin Ağrı'da olduğu konusunda neredeyse artık mutabık olduklarını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bu konuda kendisine yeni şeyler devşirmeye çalışan kişilerin söyledikleri çok da kıymet arz etmiyor. Nuh'un Gemisi, büyük tufan ve Ağrı Dağı 5'incisi düzenlenen sempozyumda artık bilimsel anlamda genel kabul gören bir konudur. Sempozyumlarla bunlar bilimsel bir gelenek haline geliyor. 2020 yılında biz bu sempozyumu yapmazsak herhalde çok baskı altında kalırız. Bu artık mecburi bir hal aldı ama bizim çok doğal olarak altyapısından Nuh'un Gemisi, büyük tufan ve Ağrı Dağı birleşimiyle ilgili birçok çalışmanın artık yapılması gerekiyor. Bununla ilgili altyapı ve belirli çalışmalarla ilgili ciddi ilerlemeler kaydettik."

"Ağrı, insanlığın doğuş yeridir"

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bugüne kadar Ağrı Dağı'ndan faydalanamadıklarını ve bu dağı dünyada herkesin bildiğini belirtti.

Dışarıdan gelen insanların insanlığın doğuş yeri olarak Ağrı'yı kabul ettiğini vurgulayan Sayan, "Ben bu iddiamın arkasındayım. Dünyadaki bütün insanlar Ağrılıdır. Ağrı, insanlığın doğuş yeridir. Medeniyetin doğuşu Ağrı ile başlar. İkinci Adem Hazreti Nuh Ağrılı ama gelin görün ki Urfa'da Hazreti İbrahim var, milyonlarca insan oraya ziyarete gidiyor. Daha Hazreti Nuh için 3 insan Ağrı'ya gelmemiş. O da peygamber, Hazreti Nuh da peygamber. Niye Ağrı'ya gelmiyorlar, bunu niye başaramıyoruz, niye bu konuda biz zayıfız, kendimize sormamız lazım. Demek ki bugüne kadar biz tanıtamamışız. Biz bunu dünyaya anlatamamışız." diye konuştu.

"Ağrı Dağı'nı en çok ziyaret edilen yer yapabiliriz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da Ağrı'nın insanlık tarihinin tartışılmaz en önemli destanlarından birine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kentin potansiyelinin günümüze kadar değerlendirilemediğinden yakınan Karabulut, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumunu düzenlemedeki amacımız, özellikle inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip bu konunun her yönüyle irdelenmesini sağlamak, bu potansiyeli harekete geçirecek ve yöreyi canlandıracak inanç turizmine yönelik altyapı ve tanıtım çalışmalarına öncülük yapmak, katkı sunmaktır. Üniversite olarak bunu başarabilirsek, büyük tufandan sonra Hazreti Nuh'un Gemisi'nin bu dağın üzerine oturduğu inancı nedeniyle çok sayıda şiir, mani, öykü, atasözü ve efsaneye konu olan Ağrı Dağı'nı dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline getirebilir, bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm sayesinde ülke ve bölge ekonomisine büyük bir girdi sağlayabiliriz."

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Mehmet Cem Sertesen'in yaptığı "Nuh'un Gemisi" belgeseli katılımcılara izletildi.

İki gün sürecek sempozyumda 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ile bilim insanı bildiri sunacak.

Sempozyuma, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.