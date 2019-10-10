Vail’in geride bıraktığıdır

Vail’in geride bıraktığıdır

-Selâmun aleyküm amca.

-Aleyküm selâm çocuk. Ne güzel selâm veriyorsun. Daha yaşın kaç senin? Adın nedir?

-Adım Vail. 9 yaşındayım.

-Mahallemizin çocuklarından böyle güzel selâm duymuyoruz çoktandır. Sen hangi mahalledensin?

-Mahallenizden olmak için gelmiştim. Ama olamadım.

-Neden mahallemizden olamadın?

-Ben olmak istedim. Ama buraya layık görmediler beni.

-Neden layık görmediler?

-Mülteciymişim ben.

-Ama bizim dilimizi konuşuyorsun. Türkçeyi nereden öğrendin sen?

-Sokaktan. Sanayiden.  Çay satarken, simit satarken, mendil satarken, yük taşırken…

-Okula gitmiyor musun? Orada öğretmiyorlar mı?

-Gidiyordum. Sokakların daha öğretici olduğunu öğrendim. Derslerde anlatıldığı gibi değilmiş hayat.

-Bu saatte okulda olup ders alsan daha iyi olmaz mı?

-Hayır. Bu gün ben ders vereceğim.

-Kime? Ne dersi vereceksin?

-İnsanlara, insanlık dersi…

-O elindeki nedir?

-İp. Siz urgan diyorsunuz.

-Yük mü taşıyorsun onunla?

-Evet. Hayatın, savaşın, suçluların, günahkârların yükünü ben taşıyorum.

-Sen büyümüşte küçülmüş gibisin. Şifreli ve gizemli konuşuyorsun.

-Ama mahallenizde bana küçükken büyümüşüm gibi davranıyorlar.

-Bugün ne taşıyacaksın o iple?

-O ip beni taşıyacak bugün. Eğer taşıyabilirse.

-Yine şifreli konuşuyorsun.

-Açık konuşunca beni kimse dinlemiyor.

-Gel otur yanıma. Ben dinlerim. Nereye gidiyorsun öyle? O tarafta seni dinleyecek kimseyi bulamazsın. Mezarlık var orada.

-Beni en iyi oradakiler anlıyor. Beni ve ailemi üzmeyenler orada. Hem arkadaşlarım da orada. Aylan, Furkan, Hammudi…

-Mahalledeki çocuklar üzüyor mu seni?

-Hayır. Çocuklar üzmeyi bilmezler. Fakat büyükler çocuklara bile üzdürüyor bizi.

-Selâm söyle arkadaşlarına. Bir daha görüşür müyüz?

-Ben seni göremem. Ama sen beni birkaç gün daha görebilirsin ekranlarda. Sonra unutursun.

-Yine gizemli konuşuyorsun.

ANA HABERDE SON HABER

Bugün Kartepe’nin Acısu Mahallesi’nde dokuz yaşındaki Suriyeli Vail kendisini bir iple mezarlığın giriş kapısına asarak intihar etti.

İNTERNET HABER

Vail’in babası: Çocuğum okulda arkadaşları tarafından dışlanıyordu. Bunu kabullenemedi. Biz Suriye’den çocuklarımız varil bombalarının altında ölmesin diye gelmiştik.

HABERİN ALTINDAKİ YORUMLAR

Yorum1: Bir eksildiler. (sırıtma emojisi)

Yorum 2: Sorun değil. Daha sekiz tane kardeşi vardır onun.

Yorum 3: Darısı diğerlerinin başına.

Yorum 4: Yaşasaydı işimizi elimizden alacaktı.

Yorum 5: İşe bak yaa. Mezarlıklarımızı da işgal etmeye başladılar.

Yorum 6: Büyüseydi sokaktaki Suriyeli çetelere katılıp mafya olacaktı.

Yorum 7: Arkadaş bunları denize atsan kıyıya vuruyorlar yaa.

Yorum 8: Bir çocuk dokuz yaşında niye intihar eder ki?

Yorum 9: Allah’ım bana en az üç erkek çocuk nasip et. Adlarını Aylan, Vail, Hammudi koyacağım İnşallah.

Yorum 10: Ülkemdeki Müslümanlara Maun suresi armağan olarak gelsin.

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Affet bizi Vail. Sen gerçekten ders verdin. Alan aldı. Sözün bittiği yer. NOKTA.

İsmail DEMİRBAŞ  www.dunyabizim.com

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