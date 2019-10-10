Vail’in geride bıraktığıdır

-Selâmun aleyküm amca.
-Aleyküm selâm çocuk. Ne güzel selâm veriyorsun. Daha yaşın kaç senin? Adın nedir?
-Adım Vail. 9 yaşındayım.
-Mahallemizin çocuklarından böyle güzel selâm duymuyoruz çoktandır. Sen hangi mahalledensin?
-Mahallenizden olmak için gelmiştim. Ama olamadım.
-Neden mahallemizden olamadın?
-Ben olmak istedim. Ama buraya layık görmediler beni.
-Neden layık görmediler?
-Mülteciymişim ben.
-Ama bizim dilimizi konuşuyorsun. Türkçeyi nereden öğrendin sen?
-Sokaktan. Sanayiden. Çay satarken, simit satarken, mendil satarken, yük taşırken…
-Okula gitmiyor musun? Orada öğretmiyorlar mı?
-Gidiyordum. Sokakların daha öğretici olduğunu öğrendim. Derslerde anlatıldığı gibi değilmiş hayat.
-Bu saatte okulda olup ders alsan daha iyi olmaz mı?
-Hayır. Bu gün ben ders vereceğim.
-Kime? Ne dersi vereceksin?
-İnsanlara, insanlık dersi…
-O elindeki nedir?
-İp. Siz urgan diyorsunuz.
-Yük mü taşıyorsun onunla?
-Evet. Hayatın, savaşın, suçluların, günahkârların yükünü ben taşıyorum.
-Sen büyümüşte küçülmüş gibisin. Şifreli ve gizemli konuşuyorsun.
-Ama mahallenizde bana küçükken büyümüşüm gibi davranıyorlar.
-Bugün ne taşıyacaksın o iple?
-O ip beni taşıyacak bugün. Eğer taşıyabilirse.
-Yine şifreli konuşuyorsun.
-Açık konuşunca beni kimse dinlemiyor.
-Gel otur yanıma. Ben dinlerim. Nereye gidiyorsun öyle? O tarafta seni dinleyecek kimseyi bulamazsın. Mezarlık var orada.
-Beni en iyi oradakiler anlıyor. Beni ve ailemi üzmeyenler orada. Hem arkadaşlarım da orada. Aylan, Furkan, Hammudi…
-Mahalledeki çocuklar üzüyor mu seni?
-Hayır. Çocuklar üzmeyi bilmezler. Fakat büyükler çocuklara bile üzdürüyor bizi.
-Selâm söyle arkadaşlarına. Bir daha görüşür müyüz?
-Ben seni göremem. Ama sen beni birkaç gün daha görebilirsin ekranlarda. Sonra unutursun.
-Yine gizemli konuşuyorsun.
ANA HABERDE SON HABER
Bugün Kartepe’nin Acısu Mahallesi’nde dokuz yaşındaki Suriyeli Vail kendisini bir iple mezarlığın giriş kapısına asarak intihar etti.
İNTERNET HABER
Vail’in babası: Çocuğum okulda arkadaşları tarafından dışlanıyordu. Bunu kabullenemedi. Biz Suriye’den çocuklarımız varil bombalarının altında ölmesin diye gelmiştik.
HABERİN ALTINDAKİ YORUMLAR
Yorum1: Bir eksildiler. (sırıtma emojisi)
Yorum 2: Sorun değil. Daha sekiz tane kardeşi vardır onun.
Yorum 3: Darısı diğerlerinin başına.
Yorum 4: Yaşasaydı işimizi elimizden alacaktı.
Yorum 5: İşe bak yaa. Mezarlıklarımızı da işgal etmeye başladılar.
Yorum 6: Büyüseydi sokaktaki Suriyeli çetelere katılıp mafya olacaktı.
Yorum 7: Arkadaş bunları denize atsan kıyıya vuruyorlar yaa.
Yorum 8: Bir çocuk dokuz yaşında niye intihar eder ki?
Yorum 9: Allah’ım bana en az üç erkek çocuk nasip et. Adlarını Aylan, Vail, Hammudi koyacağım İnşallah.
Yorum 10: Ülkemdeki Müslümanlara Maun suresi armağan olarak gelsin.
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Affet bizi Vail. Sen gerçekten ders verdin. Alan aldı. Sözün bittiği yer. NOKTA.
İsmail DEMİRBAŞ www.dunyabizim.com