Nijerya'da 94 Milyon Kişinin Günlük Geliri 2 Doların Altında

Oxfam Nijerya Direktörü Constant Tchoma, yaptığı açıklamada, "94 milyon Nijeryalı günlük 2 doların altında gelirle aşırı yoksulluk sınırında yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Nisanda bu sayının 91 milyon olduğunu anımsatan Tchona, 6 ay sonra ise 94 milyona çıktığına dikkati çekti.

"2030'da ülke nüfusunun yüzde 25'i açlık sınırında yaşayabilir"

Tchona, "Kıyaslama yapıldığında Nijerya'daki açlık sınırı, Gambiya ve Kabo Verde gibi ülkelerin nüfusundan daha fazla. Sürdürülebilir önlemler alınmadığı takdirde 2030'da ülke nüfusunun yüzde 25'i açlık sınırında yaşayabilir." değerlendirmesinde bulundu. Yine Dünyada okula gidemeyen çocukların yarısı Nijerya'da bulunmakta.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da yolsuzluk, gelir adaletsizliği ve iç çatışmalar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Kaynak: haksözhaber.net