Şahin ve Başkanlardan kodlama eğitimi alan öğrencilere ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin ve Belediye Başkanları, kentte Kodlağrı kapsamında kodlama eğitimi alan öğrencileri, Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi’nde ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı için Ağrı’ya gelen Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Belediye Başkanları, gerçekleşen toplantının ardından, kentte Kodlağrı Projesi kapsamında kodlama eğitimi alan öğrencileri, Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi’nde ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Şahin ve başkanlara Ağrı Valiliği tarafından kentte üç yıldır yürütülen proje hakkında çeşitli bilgiler aktaran Ağrı Belediye Başkanı Sayan, projeyle birlikte Ağrılı çocukların, Bayraktar’a rakip olduğunu söyledi.

Sayan ayrıca Ağrı’da gerçekleştirilen projelerle birlikte, Ağrı’nın artık terörle değil, bilim, üretim ve teknoloji ile anılmaya başlandığını ifade etti.

Buradaki ziyaretin ardından Şahin ve beraberindekiler, valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretlerinde bulundu.

Ağrı Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Savcı Sayan’a birlik tarafından belediyeye verilen araçların anahtarlarını teslim eden Şahin, son olarak toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz Belediyeler Birliği olarak, bölgedeki bütün belediye başkanlarını dinledik. Birlik olarak hangi alanda ne tür destek vereceğiz? Yaptığımız çalışmalar, bölgenin kalkınması, Ağrı’nın geleceği için hangi adımları atacağımızı anlattık. Bunları konuştuk. Çok güzel bir çalışma oldu. Belediyeler Birliği olarak bundan sonraki toplantılarımızı her ay bir ilde olmak üzere, tüm illerimizde yapacağız."

Ağrı Belediye Başkanı Sayan toplantıya ilişkin, "Bugün toplantımızı Ağrı’da gerçekleştirdik. Parti fark etmeksizin tüm başkanlar katıldı. Toplantı hem şehrimiz açısından hem de belediyeler açısından verimli oldu” dedi..