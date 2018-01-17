Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 212 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 212 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kentin Doğubayazıt ilçesi Kargakonmaz köyünde operasyon yaptı.Operasyon kapsamında köydeki arazide yapılan aramada toprağa gömülü halde 212 kilogram eroin ele geçirildi.

Olaya karışan kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

17 Ocak 2018 , Çarşamba

Bu haber toplam 57 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.