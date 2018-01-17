Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 212 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 212 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kentin Doğubayazıt ilçesi Kargakonmaz köyünde operasyon yaptı.Operasyon kapsamında köydeki arazide yapılan aramada toprağa gömülü halde 212 kilogram eroin ele geçirildi.
Olaya karışan kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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