Ağrılı kayakçılar madalyayla döndü

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Berfin ve Semanur Balkis, Sarıkamış'ta yapalan Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları'ndan madalya ile döndü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 11-13 Ocak tarihlerinde yapılan Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları'na 13 ilden, 259 sporcu katıldı.

Yarışmalarda kayak antrenörü Harun Akyol yönetiminde çalışan Ağrılı sporcular Berfin Balkis 14 yaş altı kategorisinde, Semanur Balkis ise 16 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak, Ağrı'ya iki bronz madalya kazandırdı.

Başarılı sporcular bu dereceleriyle A2 Ligi'ne yükselme şansı da elde etti.

17 Ocak 2018 , Çarşamba

Bu haber toplam 58 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.