Ağrı’da Siyaset Akademisi kayıtları başladı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, partilerince düzenlenen Siyaset Akademisi'nin yeni dönem kayıtlarının başladığını bildirdi. Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, programın AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlendiğini belirtti.

Akademinin, "1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" eğitim programı adı altında gerçekleştirileceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi kimlik gözetmeksizin demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını artırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir. Siyaset Akademisine katılım başvurularının 8-19 Ocak tarihlerinde AK Parti Ağrı İl Başkanlığında yapılacak. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 Saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Katılımcıların derslere yüzde 70 oranında devam zorunlulukları vardır ve katıldıkları derslerden program sonunda sınava tabi tutulacak olup, sınav sonuç sıralamasına göre katılım veya başarı belgesi alacaklardır. Ayrıca dereceye girenler ödüllendirileceklerdir."

17 Ocak 2018 , Çarşamba

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