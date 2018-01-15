Ağrı'dan Suriye'ye Yardım Tırı

Ağrı Beşir Derneği tarafından toplanan 75 bin lira değerindeki bir TIR’lık giyecek ve yiyecek malzemesi Suriye sınırındaki aş evine ulaştırılmak üzere bu Gün yola çıkarıldı.

Ağrı'da, Beşir Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında gıda ve giyim malzemelerinden oluşan tır, Suriye'ye gönderildi.

Beşir Derneği Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, Dernek binası önünde yaptığı açıklamada, Ağrı'dan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 75 bin lira değerinde gıda ve giyecekten oluşan insani yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

Beşir Derneği Ağrı Şubesi olarak her Ay düzenli olarak Ağrı’da yaşayan Suriyeli ailelere yardımda bulunduklarını belirten Uğur “Suriye’de ki yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Suriye sınırındaki aşevimizde 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ekmek fırınımızda 20 bin kişilik ekmek üretiliyor” dedi.

Ağrı’da yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan ve içerisinde un, gıda ve giyim malzemelerin bulunduğu tırın bugün yola çıktığını ifade eden Oğur şunları kaydetti:

“Tır’da 20 ton un, 1 ton 770 kilo pirinç, 614 kilo mercimek, 1 ton 565 kilo bulgur, 566 Litre sıvı yağ ve 53 koli elbise bulunmaktadır. Desteğini bizden esirgemeyen Semerkand Vakfına, Semerkand Gönüller’ine, BEŞiR derneği gönüllerine, Mostar gençliğine, Ağrı Kardeşlik Platformuna, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Ağrı halkına, bu yardımları yapan bütün BEŞiR Derneği bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun İnşallah.”

Konuşmanın ardından dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından yardım tırı, dualarla uğurlandı.

15 Ocak 2018 , Pazartesi

Bu haber toplam 30 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.