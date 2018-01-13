MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ (TEAVÜN VE CİDAL)

İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biride İslam medeniyetinde teavün(yardımlaşma), batı medeniyetinde ise cidal(mücadele) esaslarıdır.



Evet, İslam Medeniyetinin getirdikleri bütün esaslar kâinatın ihtiva ettiği hakikatlerle mütenasiptir. Allah kelam sıfatından gelen Kur ‘ani ayetlerle biz müminlere neyi emir ve tavsiye etmişse, kâinat kitabının tekvini ayetleri olan kanunlar, sünnetullah ve adetullah diye tabir edilen esaslar aynı hakikatle işliyor. Mesela Allah Kuranda temiz ve tâhir olmamızı emrediyor, bunu bize teklif ediyor biz insanlar bunu ihtiyari ve iradi olarak yerine getiririz, bununla ism-i Kuddüs’e mazhar oluruz. Aynı emir kâinat kitabına fıtri ve gayr-i ihtiyari olarak yerleştirilmiş kanunlar suretinde işlemektedir. Biz ihtiyari olarak temizleniriz, kâinat fıtri olarak temizlenir.



Aynen bunun gibi Allah Kuran da bize teavün hakikatini emretmiş bundan dolayı teavün(yardımlaşma) hakikati medeniyetimizin esaslarındandır. Kâinatta ise fıtri bir yardımlaşma hakikati işlemektedir. Allah bütün varlıkları bilerek ya da bilmeyerek birbirine muavin kılmıştır. Yeryüzünü bir beşik, güneşi ısındırıcı ve ışık verici bir lamba ve soba, bulutu kurumuş toprağa süzgeç ve murdia(sütanne) yapmıştır.



Fen bilimlerinde ifade edilen su döngüsü kâinatta cereyan eden tekvini ayetlerden sadece bir tanesidir. Aslında su döngüsü ile güneş suyun buharlaşmasına, buhar bulutların oluşmasına, bulutlar akıttıkları yağmur suyuyla yeryüzünün yeşillenmesine bir nevi yardımcı olmaktadır. Bu hakikat batı medeniyetinin iddia ettiği gibi cidal ile değil, bizim medeniyetimizin ifade ettiği teavün ile işlemektedir. Şimdi hayat bir cidaldir diyenlere sorulabilir; siz, tavukla hangi mücadeleyi yapıp yumurtayı kazandınız. Deve, koyun, keçi ve inek gibi mübarek hayvanlarla hangi mücadeleyi yaptınız da sütü kazandınız. Arı gibi bir hayvanla hangi mücadeleyi yaptınız da bal gibi şifalı ve mugaddi bir yiyeceği kazandınız? Bütün bunlar seni tanımaz ve sana merhamet edip sana acıyarak sana ihsan edemez. Demek bütün bunlar bir Rahim-i Kerim’in sevkiyle bir teavündür. Onların bütün çalışmaları bir yardımdır.



Mesela bir elmaya veya herhangi bir meyveye ihtiyaç hissederiz, fakat onu icat etmeye iktidarımız yok hükmündedir. İşte bir elmanın oluşması için Allah güneş sistemimizi kurmuş, dünyayı bize yardım etsin diye güneş etrafında döndürerek mevsimleri oluşturmuş ve böylece meyveleri ağaçların eliyle bize göndererek, kâinatın çarklarının işlemesiyle kâinatı bize muavin kılarak teavün hakikatinin kâinattahâkim olduğunu göstermiş. Teavün hakikatiyle Allah bütün kâinat çarklarını hayat sahibi varlıklara hadim kılmıştır, insanı da merkeze alarak bütün varlıkları O’na hadim ve muavin kılmıştır. Yani kâinat fabrikası ve dünya sofrası özelde Peygamberimiz Hz. Muhammed(asm), genelde ise insan nev’inin şerefine kurulmuştur.



Kâinatta cari olan bu teavün hakikatini Allah Maide suresi 2. Ayette iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın diye emreder.



Yeryüzünde hususan bu asrımızda batılıların Müslümanlara ve mazlumlara yaptıkları zulümler hep bu hayat bir cidaldir olan düsturlarından kaynaklanmaktadır. Mümin ise hayat bir teavündür der, bu sosyal hayatta birbirinin imdadına koşmak ve yetişmek suretinde tezahür eder. Tarih boyunca doğru İslamiyet’i ve İslamiyet’e layık doğruluğu yaşayan bütün atalarımız bu ilke ve düstur ile hareket ederek mazlumlara ve mağdurlara yardım etmişler.



Batı medeniyeti ise hayat bir cidaldir der, bu sosyal hayatta çarpışmak ve mücadele şeklinde tezahür eder. Bundan dolayı batı bulduğu her fırsatta mazlumları ezmiştir.

13 Ocak 2018 , Cumartesi

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