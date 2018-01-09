KUDUS'E BİR FERYAT, KUDUS'TEN BİR FİGAN

Bir vakit açtım gözlerim

Bir vakit ki, bütün kainat suskun

Bütün asil yürekli kuşlar göç etmiş

Bütün kalemler, temiz sahifelerden lekeler peydahlamış

Bir devran, öyle bir devran ki;

Dünyanın bağrına akıtıyorlar katranı; nefretten, öfkeden

Ve malzemesinden çalıyor usta

Gökler kardeşliğinin altın köprüsünden,

Görmedin mi, ey kardeşim!

Görmedin mi bağrına uzatılan kanlı elleri?

Görmedin mi zalimin zulmünde,

Kudüs'ün iman defterini,

Susma ey yoldaş, ne olur susma!!

Bütün şehitlerin iliklerindekiler ağlar sen susunca,

Mukaddes şehrimdeki bütün kubbeler küser yoksa,

Bütün semalar kahrolur sen susunca!

Gözlerimde kelepçeli kuşların feryatları,

Kalbimde yediğim zehirli hançerin ince sızısı,

Ruhumda kaynayan şehadetin son damlası,

Kaderdeki Kudüs'ün kanla yazması,

Gel, ey Nebi!

Gel, ey çöldeki çağlayan!

Gel! Gör ki, bıraktığın emanet, kalmış diyar-ı küfre; tek emirleri: Zulmet!



9 Ocak 2018 , Salı

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